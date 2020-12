Lo stupratore di Olten: disoccupato e spacciava droga

SOLETTA - È stato arrestato domenica dalla polizia, dopo essere stato fermato nel suo appartamento, non lontano da Olten. R.W. (queste le sue iniziali stando a 20 Minuten), sarebbe il 37enne accusato di aver aggredito sessualmente e ferito con un coltello una 14enne in un bosco a Olten.

Il sospettato sarebbe disoccupato e in trattamento psichiatrico. Un personaggio per giunta molesto, tanto che nel suo quartiere viene descritto come un soggetto molesto. Non sarebbe la prima volta, tra l'altro, che aggredisce una donna. Il suo curriculum non finisce qui visto che sarebbe anche solito spacciare droga.

«È spaventoso» - E se per qualche vicino «era un ragazzo molto tranquillo, che aveva pochi contatti con le persone», altri lo hanno sempre guardato con sospetto. «Non mi sorprenderebbe se fosse lui l'autore dell'aggressione. Ogni volta che lo vedevo, avevo paura», racconta una vicina. «È davvero spaventoso, e non sorrideva mai».

«Un abito bianco» - «All'improvviso, alle 21, c'è stato un botto», ha raccontato un altro vicino a Tele M1. Gli agenti di polizia hanno poi portato via l'uomo in manette. Non indossava vestiti normali quando è stato arrestato, ma un abito bianco». È probabile che gli investigatori lo abbiano messo addosso all'autore del reato per non contaminare possibili tracce di DNA della vittima.

Nel frattempo è in corso un'indagine penale. Proprio per questo il Ministero pubblico, contattato, non fornisce ulteriori informazioni sul proseguo dell'inchiesta o sul movente del crimine.