Stuprata e ferita nel bosco, fermato un 37enne

OLTEN - Una giovane donna versa in gravi condizioni a causa di un'aggressione subita in un bosco nei pressi di Olten. Secondo un abitante della zona, la vittima è una 14enne. «È stata ferita con un coltello e ora versa in gravi condizioni. È ricoverata in ospedale», spiega la fonte, tra l'altro un conoscente del medico della 14enne.

Secondo le informazioni della polizia del cantone di Soletta, i primi risultati indicano che si è trattato di una violenza sessuale.

L'aggressione avrebbe avuto luogo ieri, poco dopo alle 13. La polizia, in seguito a una segnalazione di alcuni passanti, ha trovato la ragazza nella zona boschiva e i soccorsi l'hanno poi trasportata in ospedale, indica una nota odierna.

Il presunto autore, uno svizzero di 37 anni, è già stato fermato e arrestato. Le indagini dovranno ora chiarire i motivi dell'aggressione.

Seguono aggiornamenti.