Ferisce un 30enne e si barrica sul tetto

FRAUENFELD - Ingente dispiegamento di forze di polizia questa mattina a Frauenfeld: un uomo si è barricato sul tetto di un edificio del capoluogo turgoviese. Attualmente l'area nei pressi della proprietà è stata delimitata, ha dichiarato Matthias Graf, portavoce della polizia cantonale turgoviese, all'emittente radiofonica "Radio Top".

Il portavoce non ha potuto indicare se l'uomo sul tetto è in possesso di armi e non ha fornito alcuna informazione su possibili feriti. Oltre alla polizia, sul posto son presenti anche pompieri e paramedici.

Aggiornamento delle 13.15 - La polizia cantonale turgoviese ha spiegato che l'uomo è salito sul tetto dopo aver ferito lievemente con un'arma da taglio un 30enne. L'aggressione è avvenuto poco dopo le 6.30, al culmine di una discussione tra diverse persone.

Il ferito è stato portato in ospedale con un'ambulanza mentre l'autore del gesto, alla vista delle pattuglie, ha deciso di barricarsi sul tetto. Ora è in contatto con gli specialisti della polizia cantonale. L'operazione è ancora in corso.