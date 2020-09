In contromano con birra e whisky nell'auto

SAN GALLO - La scorsa notte diversi automobilisti hanno segnalato ai servizi d'emergenza cantonali di aver incrociato un conducente che viaggiava in senso contrario sull'A13. Si trovava sulla corsia di sorpasso che procede in direzione di St. Margrethen, ma in realtà stava andando verso Rheineck. Diverse pattuglie della polizia cantonale di San Gallo si sono quindi recate sul posto e hanno provveduto a bloccare il collegamento con l'A1, come riferisce il comunicato stampa odierno.



Proprio lì sono riusciti a fermare il conducente, un 41enne. L'uomo - hanno appurato gli agenti - stava guidando la sua auto in uno stato alterato. Nel veicolo c'erano infatti chiari indizi di consumo d'alcol, visto che sono state trovate bottiglie di whisky e lattine di birra vuote o parzialmente vuote.

Il pubblico ministero sangallese ha ordinato il prelievo di un campione di sangue e di urina dell'uomo, che ha dovuto consegnare immediatamente la patente. Poiché l'auto mostrava alcuni danni, si presume inoltre che durante il viaggio il 41enne sia entrato in collisione con altri veicoli o con delle infrastrutture stradali.