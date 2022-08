Quel lupo urano che se l'è data a gambe

Il lupo in questione fra il 14 e il 23 maggio ha attaccato cinque capre e tredici pecore a Wassen, superando quindi il limite di dieci uccisioni dopo il quale il Cantone concede il permesso per l'abbattimento di un predatore. L'autorizzazione era valida solo per l'area in cui il lupo aveva causato danno ed era limitata a 60 giorni.