"Fermatevi per gli scolari", bambini a scuola in modo sicuro

I bambini imparano infatti dalla polizia a non attraversare la strada finché le ruote dei veicoli non si sono fermate. I conducenti di auto e biciclette dovrebbero sempre frenare e fermarsi quando un bambino vuole attraversare la strada. «È particolarmente importante fermarsi completamente davanti alle strisce pedonali» ricordano da Ata.



Infatti tre quarti degli incidenti gravi (73%) che coinvolgono bambini a piedi si verificano durante l'attraversamento della strada e circa la metà di questi (46%) avviene sulle strisce pedonali. Ogni anno in Svizzera 180 bambini incorrono in gravi incidenti, alcuni dei quali mortali. In più della metà dei casi (55%) i conducenti di automobili non hanno rispettato il diritto di precedenza del bambino a piedi.