Alloggi in affitto meno cari (in luglio) ma non in Ticino

ZURIGO - Affittare un alloggio è diventato un po' meno caro in Svizzera, perlomeno nel confronto con il mese di giugno. Le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati - si parla solo di quelle, non dei contratti in essere - sono scese in luglio dello 0,2%. Su base annua si registra però una progressione del 2,0%. In linea con il rialzo su base annua anche il Ticino (+1,6%) che rispetto al resto della Confederazione ha invece prezzi più alti anche sul riferimento mensile (+0,1%).