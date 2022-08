Nuove norme: in centinaia hanno cambiato sesso da inizio anno

Peterhans, ufficiale di stato civile della città di Zurigo, dice di essersi occupato lui stesso di una trentina di dossier. Afferma di aver conosciuto persone iscritte da anni con il sesso sbagliato e che sono felici di poterlo cambiare. Il fatto di non dover più rivolgersi a un tribunale è un progresso significativo, sostiene. Peterhans afferma anche di non aver constatato abusi, ad esempio di uomini che vogliono cambiare sesso per andare in pensione un anno prima.