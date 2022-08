Un viaggio nello spazio... ma al San Gottardo

E l'assenza di gravità?

«Non è qualcosa che si simula in queste missioni analoghe, in particolare perché i simulatori purtroppo costano tantissimo e non ne abbiamo che funzionano su larga scala. La simulazione però viene fatta a fondo e su diversi livelli, già dalle selezioni degli astronauti, che poi vengono addestrati (per esempio siamo andati a Verbier con il noto esploratore Mike Horn, e ci ha fatto soffrire le pene dell'inferno - dormire a meno dieci gradi, sprovvisti di equipaggiamento - per preparare mentalmente e fisicamente gli astronauti all'isolamento che avrebbero vissuto, chiusi in un bunker senza vedere la luce del sole per giorni). Oltre a ciò, ci siamo dovuti basare su circa 400/500 pagine di procedure che determinano la vita degli astronauti nella base e il loro contatti con il CMM».