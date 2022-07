Un primo d'agosto quasi senza fuochi

Nella Svizzera romanda tutti i cantoni hanno vietato l'uso di dispositivi pirotecnici come razzi, fuochi d'artificio e petardi. Possono essere fatte eccezioni per gli spettacoli ufficiali organizzate da professionisti o in aree designate dai comuni e supervisionate dai vigili del fuoco. Nei cantoni di Vaud e Vallese sono state inoltre state revocate le licenze per la vendita di tali dispositivi.