Predicava contro la comunità LGBTQ+, fermato dalle autorità

Oggi il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato il 63enne, di professione docente, a scontare una pena pecuniaria con la condizionale. L'uomo, che predica per le strade di Zurigo dal 1983, è stato ritenuto colpevole di discriminazione e incitamento all'odio. È stato anche condannato per opposizione agli atti di un'autorità in quanto è fuggito dalla polizia quando questa ha cercato di fermarlo. La pena pecuniaria è di 95 aliquote giornaliere da 160 franchi, con un periodo di prova di due anni. Inoltre, deve pagare le spese processuali.