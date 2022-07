Primo d'agosto, ecco dove festeggeranno i consiglieri federali

Guy Parmelin sarà l'unico che verrà in Ticino. Il rappresentante dell'UDC inizierà la giornata con un brunch alla fattoria Hofbeiz Bürli-Schiirli a Oberwald (VS), poco distante dal passo del Furka, e proseguirà la sua giornata in Ticino nel comune di Tresa, più precisamente a Sessa. Alle 21.30 il sindaco Piero Marchesi saluterà la popolazione e in seguito ci sarà l'allocuzione del capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.