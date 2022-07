«Il caos dei bagagli è colpa degli Stati europei»

Richieste «finanziariamente non sostenibili»

Per l'occasione, la direzione di Swissport ha dichiarato che le richieste dei sindacati non sono «finanziariamente sostenibili» e non tengono sufficientemente conto dell'attuale situazione dell'industria aeronautica. Dopo la pandemia, Swissport ha registrato perdite per milioni di euro. L'azienda intende negoziare un nuovo CLL con i sindacati in agosto e settembre, con l'obiettivo di concluderne uno nuovo per l'inizio del 2023.