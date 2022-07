Rallenta l'arrivo di prodotti petroliferi, Berna riduce le scorte

Il mercato internazionale offre quantitativi adeguati di prodotti petroliferi, che però possono essere trasportati in Svizzera solo in misura limitata, principalmente per due motivi: in primo luogo, la siccità persistente sta provocando un abbassamento record del livello del Reno, con una conseguente, drastica riduzione dei volumi di carico; in secondo luogo, il traffico ferroviario transfrontaliero sta subendo cancellazioni e ritardi massicci a causa della mancanza di personale e dei lavori in corso.