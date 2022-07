La protezione delle greggi con i cani «funziona bene»

L'anno scorso è stato triplicato il numero dei pascoli alpini in cui sono stati utilizzati i cani per la protezione delle greggi, raggiungendo quota 22. In 14 di questi sono stati uccisi tre o più capi di bestiame, in genere pecore. Nove alpeggi si trovano nei Grigioni, due in Vallese, due Ticino e uno a San Gallo. Agridea, l'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e dello spazio rurale, ha esaminato da vicino la protezione delle greggi.