Le Tesla filmano l'ambiente circostante, ma in Svizzera è illegale

Il precedente - L'interesse dei cronisti romandi è partito da una recente disavventura capitata a Francine Jeanprêtre, ex consigliera di stato vodese (1998-2002) ed ex consigliera nazionale (1987-1999). «Il 25 giugno, di ritorno dal Ticino - racconta la donna politica socialista - il mio compagno ha parcheggiato la sua auto nell'area di servizio Relais du Saint-Bernard di Martigny (VS). Ho aperto la portiera per uscire dalla vettura. Qualche giorno dopo la polizia vallesana ha indicato per telefono che la mia portiera aveva danneggiato un'auto Tesla parcheggiata accanto a noi, sul mio lato. Sono sorpresa perché il mio gesto non è stato brutale. La portiera della nostra Skoda non presenta segni o tracce».