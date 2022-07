Accoltella a morte il partner, assolta per legittima difesa

Modificata la sentenza - Il Tribunale cantonale è di tutt'altro parere. Secondo i giudici la donna ha temuto per la sua vita quando l'uomo le ha puntato la canna della pistola sul petto. Non poteva sapere che l'arma non era carica. In questa situazione, «era autorizzata a difendersi con il coltello», ha detto il giudice che ha letto le motivazioni della sentenza. Esistono effettivamente tutti gli elementi del reato di omicidio con dolo eventuale, ma nella situazione di minaccia in cui si trovava la donna ha «agito per giustificata autodifesa».