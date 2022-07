«Vado un attimo in bagno» ma si perde e vive per strada per 11 anni

Il basilese non conosceva bene la città ed era stato accompagnato alla partita in macchina da degli amici. Durante l'incontro è andato in bagno ma al ritorno non è più stato in grado di riconoscere il settore da cui era venuto. Bantle non aveva con sé un cellulare e non conosceva a memoria il numero degli amici o dei familiari. Tenta di ritrovare l'automobile dei conoscenti che lo hanno accompagnato a Milano ma senza successo.