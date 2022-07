Omicron BA.1 e quelle reinfezioni sempre più probabili

GINEVRA - Rispetto a quelle precedenti, l'attuale ondata di Covid evidenzia un rischio «particolarmente elevato» di reinfezione. In altre parole, chi è già stato contagiato in passato ha una probabilità più alta di essere nuovamente infettato. Questo perché la sottovariante BA.1 di Omicron «sembra essere in grado di eludere gli anticorpi generati da tutte le altre varianti».