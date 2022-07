Metà delle famiglie svizzere sommerse dalle spese

Il motivo che spinge più frequentemente le persone a indebitarsi è l'automobile, Il 15,5% delle economie domestiche aveva sulle spalle almeno un leasing per l'auto. I pagamenti arretrati (14,9%) sono il secondo cruccio economico degli Svizzeri, seguiti dalle ipoteche (12,1%). In totale, a risultare indebitato era il 42,9% della popolazione presa in esame.