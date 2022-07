Non si può escludere una penuria di gas nel prossimo inverno

«Il Consiglio federale si è mosso in anticipo, ma la Svizzera non è un'isola», ha dichiarato Sommaruga in un'intervista al domenicale SonntagsZeitung. «Nessuno può garantire che vi sarà sempre abbastanza gas per tutti», ha avvertito. Circa 300'000 economie domestiche hanno riscaldamenti a gas in Svizzera, rileva la consigliera federale. «Se dovesse verificarsi una penuria di gas ed elettricità, l'energia sarebbe dapprima razionata nell'artigianato e nell'industria», ha ammonito Sommaruga, sottolineando come il Consiglio federale voglia alleviare le economie domestiche il più a lungo possibile.