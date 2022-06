La Svizzera sotto attacco? «Basterebbero quattro settimane per capitolare»

Ci sono stati progetti come questo durante la Guerra Fredda, ma non è realistico per un Paese piccolo come la Svizzera. L'armamento nucleare è però, purtroppo, una tendenza mondiale, basta guardare alla Cina e alla Corea del Nord. Questo mi preoccupa, come capo dell'Esercito e come cittadino. Un attacco di questo tipo sarebbe fatale, ma abbiamo una buona protezione di base con i rifugi della protezione civile.