Quest'anno 168 cantieri sulle strade cantonali

COIRA - La stagione dei cantieri nel Cantone dei Grigioni è breve. Essa inizia dopo Pasqua e dura fino ad autunno inoltrato. La fine della stagione viene determinata dalle condizioni meteorologiche e perciò non è possibile pianificarla esattamente. I cantieri sono spesso associati a limitazioni alla circolazione, per tale motivo i lavori vengono pianificati in modo da poter contenere il più possibile le limitazioni, in particolare durante il periodo principale delle vacanze.

Meno cantieri rispetto agli anni precedenti - Si nota che nel 2022, nei Grigioni, sono previsti meno cantieri rispetto alla media degli ultimi cinque anni (sulle strade cantonali e lungo le stesse sono previsti complessivamente 168 cantieri. In 77 il traffico viene regolato da un semaforo). Ciò è dovuto principalmente al fatto che i singoli cantieri diventano sempre più complessi. Di conseguenza vincolano più risorse per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. I grandi progetti concernenti strade principali la cui attuazione inizierà quest'anno sono costituiti dalla correzione stradale tra Bärenburg e la gola della Rofla, dall'ampliamento del tratto della strada del Bernina tra Pozzoloscio e Pisciadel nonché, lungo la strada dello Julier, dall'ampliamento del tratto tra il Grosskehrrank e Malix.

Lavori di manutenzione e pulizia delle gallerie - Oltre ai progetti di ampliamento, che spesso sono associati a un adeguamento del tracciato e/o del profilo stradale, i progetti di manutenzione edilizia presentano un'intensità di intervento minore. Ma ciò non significa che siano meno impegnativi. Non vanno inoltre sottovalutati i lavori di pulizia delle gallerie. Siccome allo stesso tempo occorre effettuare i lavori di manutenzione necessari agli impianti elettromeccanici, durante questi lavori le gallerie devono essere chiuse al traffico. Per questo motivo tali lavori vengono effettuati prevalentemente di notte e sono distribuiti su tutto l'arco dell'anno.

Comportamento corretto nell'area dei cantieri - La sicurezza dei lavoratori sui cantieri ha la massima priorità. Elementi importanti sono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori generalmente valide e in particolare il riguardo degli utenti della strada nei confronti di quanto è in atto sul cantiere. L'Ufficio tecnico e le imprese di costruzione pregano perciò gli utenti della strada di attraversare il cantiere mantenendo una velocità adeguata e una distanza sufficiente dagli sbarramenti. Inoltre, durante l'attraversamento di un'area di cantiere occorre prestare maggiore attenzione al fine di essere in grado di reagire immediatamente a un evento inatteso. Gli utenti della strada devono anche attenersi alle istruzioni del personale operante sul cantiere e che regola la circolazione.

Tutte le informazioni relative a intralci alla circolazione - Su www.strassen.gr.ch sono disponibili le cartine dei cantieri sempre aggiornate con informazioni dettagliate relative ai lavori e alle limitazioni.