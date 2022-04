Nessun aumento per il trasporto pubblico, nemmeno nel 2023

BERNA - Nonostante la pandemia, l'aumento del prezzo del petrolio e il rincaro, i prezzi del trasporto pubblico non subiranno incrementi, nemmeno nel 2023. Lo ha di recente deciso il consiglio strategico dell'Alliance SwissPass.

Anche le diciotto comunità tariffarie e dei trasporti riunite nell’Alliance SwissPass non intendono modificare i loro prezzi per il prossimo anno. Il settore del trasporto pubblico rinuncia così per la sesta volta consecutiva a una misura tariffaria generale (è dall'11 dicembre 2016 che non vi sono rincari).

Nel prossimo futuro l’Alliance SwissPass intende innanzitutto riconquistare i clienti persi e stimolare la domanda. Ciò dovrà avvenire, da un lato, mediante una vasta campagna per il tempo libero e, dall’altro, attraverso l’introduzione di ulteriori offerte interessanti a prezzi equi come il “piccolo gruppo risparmio”, in cui gruppi da tre a nove persone approfittano di biglietti risparmio per gruppi, scontati e vincolati al percorso.