«Vietiamo i fuochi d'artificio per evitare lo shock ai rifugiati»

Faresti a meno di petardi e fuochi d'artificio per proteggere i rifugiati? Sì, lo farei. Non per sempre, ma almeno quest'anno. No, i fuochi d'artificio sono parte integrante del 1° agosto. In ogni caso non accenderei petardi e i fuochi non mi interessano. Non so/altro. [{"keyQ":"q_mtar6k"}] Vota Risultati

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

