Berna chiede meno zucchero nelle bibite

Le bibite dovrebbero contenere meno zucchero? Sicuramente, sono troppo dolci e fanno male alla salute. No, se a qualcuno non piacciono basta che non le beva. Non so, ma con meno zucchero non sarebbero abbastanza dolci. Non mi interessa, non bevo bibite zuccherate.

Le bibite dovrebbero contenere meno zucchero? Sicuramente, sono troppo dolci e fanno male alla salute. 57% (83 voti) 57% No, se a qualcuno non piacciono basta che non le beva. 28% (41 voti) 28% Non so, ma con meno zucchero non sarebbero abbastanza dolci. 6% (8 voti) 6% Non mi interessa, non bevo bibite zuccherate. 9% (13 voti) 9% Partecipa

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

