Mezzo milione per i profughi ucraini da Zurigo

ZURIGO - La città di Zurigo dona mezzo milioni di franchi per venire in aiuto dei profughi ucraini. Lo ha deciso nella sua seduta odierna il municipio della più grande città svizzera.

Il denaro servirà a finanziare gli aiuti di emergenza per i rifugiati al confine dell'Ucraina, in Romania, Ungheria, Moldavia, Slovacchia e Polonia. Sarà ripartito in parti uguali in favore della Catena della Solidarietà e delle quattro organizzazioni umanitarie Terre des Hommes, Pane per tutti (HEKS/EPER), Caritas e Croce Rossa Svizzera, scrive in una nota l'esecutivo cittadino.

Temendo che il bisogno di milioni di persone possa aumentare nei prossimi mesi, l'esecutivo della città sulla Limmat non esclude di concedere ulteriori aiuti sui quali si dovrà esprimere il consiglio comunale.