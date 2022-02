Conti spropositati in Svizzera, ce li mostra Mister Prezzi

BERNA - Sono stati numerosi gli argomenti trattati nel 2021 dal Sorvegliante dei prezzi. Dai costi della sanità alle tariffe ospedaliere, dai prezzi dei farmaci generici a quelli del gas. E quanto rivelato nel rapporto annuale pubblicato oggi, è attuale anche per quest'anno.

Secondo un confronto aggiornato dei prezzi dei farmaci generici, quelli svizzeri sono chiaramente eccessivi. Rispetto a 15 Paesi di riferimento, in media i generici più economici dei 20 principi attivi con brevetto scaduto con il maggior fatturato sono oltre due volte e mezzo più cari (+165%), mentre i medicinali originali con brevetto scaduto costano il 64% in più.

L'introduzione di un sistema efficace di prezzi di riferimento avrebbe potuto risolvere questo problema, ma il Parlamento ne ha respinto per il momento l'introduzione. Ora occorre quindi sviluppare rapidamente modelli alternativi e sistemi di incentivi quantomeno per mitigare il problema dei prezzi il più presto possibile.

Il Sorvegliante dei prezzi si è anche impegnato per quanto riguarda le tariffe ospedaliere per l'assicurazione malattie complementare. La sua indagine in proposito ha dimostrato che le tariffe ospedaliere sono elevate e sproporzionate rispetto agli effettivi costi aggiuntivi per i servizi supplementari, ad indicare che le tariffe nel settore delle assicurazioni complementari sono eccessive in tutta la Svizzera: è quindi necessario agire al più presto. In questo contesto il Sorvegliante dei prezzi è in stretto contatto con gli attori del settore e la FINMA.

Il forte aumento dei prezzi del gas dell'anno scorso ha poi spinto il Sorvegliante dei prezzi a chiedere spiegazioni: le compagnie in questione hanno giustificato tale aumento con l'incremento dei costi per l'approvvigionamento di gas naturale. Chiarimenti sono tutt'ora in corso.