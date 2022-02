Denner richiama questi fichi secchi

BERNA - Un prodotto tossico. E pericoloso per la salute. Denner annuncia oggi il ritiro dei fichi secchi della marca Sunrose. «Nel prodotto sono stati rilevati livelli elevati di micotossine che possono costituire un rischio per la salute», specifica il numero tre del commercio al dettaglio svizzero. «I clienti sono invitati a non consumare questo prodotto, che può essere restituito in qualsiasi punto di vendita Denner». Il prezzo di vendita, viene sottolineato, sarà rimborsato.

Tipo di rischio: Livelli elevati di micotossine

Articolo interessato: "SUNROSE" Fichi secchi, 500g, franchi 3,45

Data limite di consumo: 31.12.2022

Punti vendita interessati: tutti