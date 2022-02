Nei Grigioni non sarà necessario il certificato Covid per i visitatori delle strutture sanitarie

COIRA - «La situazione epidemiologica induce all'ottimismo. Il sovraccarico degli ospedali non si è verificato e l'occupazione dei reparti di terapia intensiva è ulteriormente diminuita», così il Governo cantonale grigionese ha deciso di revocare con effetto immediato alcune prescrizioni locali in materia di prevenzione del contagio da coronavirus.

Via quindi l'obbligo del certificato Covid per i visitatori delle strutture sanitarie. Si parla di ospedali, cliniche, offerte per la cura e l'assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane, servizi di cura e assistenza a domicilio (Spitex), centri abitativi per persone disabili, strutture residenziali per bambini e adolescenti e strutture di custodia collettiva diurna.

Inoltre in seno all'Amministrazione cantonale sono stati revocati l'obbligo della mascherina nonché la raccomandazione del telelavoro.