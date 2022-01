A 203 chilometri all'ora sui 120

GURBRÜ - Stava sfrecciando a 203 chilometri orari sui 120 lungo l'autostrada A1, quando è incappato in una postazione radar. Si tratta di un diciassettenne, che si è visto ritirare la licenza per allievo conducente e che dovrà rispondere della grave infrazione della legge sulla circolazione stradale.

L'episodio risale allo scorso 12 gennaio ed è avvenuto in territorio di Gurbrü (BE), come comunicato oggi dalla locale polizia cantonale. Il giovane è stato fermato dopo una settimana, il 19 gennaio, in un altro cantone. Nel corso dell'interrogatorio ha ammesso che si trovava alla guida del mezzo intercettato dal radar.