Anche Zugo sospende i test nelle scuole

ZUGO - Dopo Argovia e i Grigioni, anche il canton Zugo ha deciso oggi di sospendere i test a tappeto contro il Covid in diverse scuole. Il laboratorio che collabora con il cantone non è più in grado di analizzare i test PCR in tempo.

La ragione è il dilagare della variante Omicron che ha fatto esplodere il numero di test, ha reso noto oggi il Dipartimento cantonale dell'educazione. Il canton Zugo aveva introdotto i test a tappeto nelle scuole nel febbraio di un anno fa.

Stando alla nota, la sospensione dei test ripetitivi interessa la metà circa di tutti gli allievi ed è temporanea. Il Dipartimento dell'educazione deplora questa situazione e assicura che i test saranno ripresi in tutte le scuole, non appena la situazione lo permetterà.

Una misura analoga è stata annunciata ieri dai Grigioni: il cantone ha deciso di concentrare i test ripetuti nelle strutture sanitarie e di assistenza, come pure nelle scuole dell'infanzia e nelle prime e seconde classi elementari. Settimana scorsa anche il canton Argovia ha rinunciato ai test a tappeto nelle scuole.