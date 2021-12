Parmelin e Cassis per un Natale prudente: «Celebriamo in sicurezza»

BERNA - L'attuale presidente della Confederazione Guy Parmelin invita alla prudenza nel suo messaggio di Natale. «Godiamoci questo momento speciale con la famiglia», ma «senza dimenticare, che il coronavirus non fa una pausa», scrive oggi su Twitter mettendo in guardia contro la dilagante pandemia.

Nel messaggio il consigliere federale consiglia al popolo di essere cauto, di mantenere le distanze e di farsi testare in caso di sintomi. «Restiamo solidali», sottolinea il Presidente.

Dal canto suo, il ministro degli esteri Ignazio Cassis, eletto alla presidenza della Confederazione per il 2022, afferma - sempre su Twitter - che «la pandemia ha cambiato i nostri piani ma non ci impedisce di dare valore a ciò che ci unisce», aggiungendo «celebriamo in sicurezza».

Le consigliere e i consiglieri federali sono al momento in vacanza per Natale. La prossima riunione ordinaria del governo nazionale è prevista per il 12 gennaio 2022. A seconda dell'evoluzione della pandemia, tuttavia, potrebbero riunirsi prima.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha annunciato che non pubblicherà nuove cifre riguardo il coronavirus durante i giorni festivi dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio 2022.