Morto a 103 anni il contrabbassista Emil Ramsauer

THUN - A quasi 104 anni è morto Emil Ramsauer, musicista di Thun (BE) noto al grande pubblico come contrabbassista della band "Takasa", che ha rappresentato la Svizzera al Concorso eurovisivo della canzone nel 2013. Emil Ramsauer è morto a inizio mese, annuncia la famiglia.

I Takasa (che in Swahili vuol dire "purificare" e in acronimo significa "The Artists Known As Salvation Army") sono stati la band Svizzera selezionata per l'Eurovision Song Contest (ESC) del 2013 che si è tenuto a Malmö in Svezia.

È un gruppo nato dall'Esercito della salvezza i cui partecipanti portano le loro uniformi nelle performance live. I componenti della band sono stati: Emil Ramsauer (contrabasso), Michael Sterckx (trombone), Katharina Hauri (canto e grancassa), Christoph Jacob (canto e chitarra elettrica), Sarah Breiter (canto) e Jonas Gygax (chitarra elettrica).

I Takasa non hanno raggiunto la finale, ma Emil Ramsauer, nato nel 1918, è stato il più longevo artista ad aver calcato il palco dell'ESC. Il gruppo, composto da diverse generazioni, si era guadagnato molta simpatia in patria e all'estero.

Emil Ramsauer, di formazione rilegatore e direttore d'orchestra, è stato attivo e creativo fino ad una veneranda matura. Suonava ancora il suo amato corno baritono all'età di oltre 100 anni.