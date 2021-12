Il Wef di Davos slitta causa Omicron

DAVOS - Per il secondo inverno di fila salta il World Economic Forum. L'evento slitta a quest'estate, le date precise non sono ancora note. Quel che è certo - almeno per ora - è che si terrà a Davos e non altrove.

L'annuncio è stato affidato oggi a una nota stampa. L'evento, che riunisce ogni anno nella cittadina grigionese il Gotha dell'economia mondiale, doveva svolgersi tra il 17 e il 21 gennaio.

Il rinvio, si legge nella nota, è stato deciso «alla luce dell'incertezza generata dalla diffusione della variante Omicron». L'anno scorso l'evento era stato annullato del tutto, mentre per ora è previsto che la manifestazione si tenga «all'inizio dell'estate».

«È chiaramente uno choc, ma non è una notizia del tutto inaspettata» ha commentato alla SüdostSchweiz il direttore dell'ente turistico di Davos Reto Branschi. «Speriamo si vada effettivamente verso un'edizione estiva, e non verso un completo annullamento». A pesare sulla decisione sono state «le regole in continua evoluzione su quarantene e restrizioni» che avrebbero «reso difficile» attuare la riunione.