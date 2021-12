Sci escursionismo: 19 morti all'anno, molti per una valanga

BERNA - Lo sci escursionismo è ormai molto popolare in Svizzera. Sono infatti sempre più numerose le persone che praticano questo sport fuoripista. Ma ogni anno, 19 di loro perdono la vita. Il pericolo maggiore è costituito dalle valanghe, un pericolo che si può ridurre pianificando accuratamente l'escursione e seguendo un corso valanghe. L’app skitourenguru.ch può inoltre essere utile per scegliere gli itinerari meno pericolosi.

Secondo lo studio «Sport Svizzera 2020» sempre più persone praticano lo sci escursionismo (con gli sci e lo snowboard), uno sport che regala momenti indimenticabili nella neve. Dal 2014 il numero degli sci escursionisti è più che raddoppiato, attestandosi al 3,4% della popolazione svizzera residente.

Ogni anno però si contano anche 19 decessi dovuti principalmente a una valanga (66%). A titolo di confronto, l’UPI ricorda che nello sci e nello snowboard praticati su piste messe in sicurezza perdono la vita in media cinque persone, sebbene questi sport siano molto più diffusi (sci 34,9% e snowboard 5,3% della popolazione svizzera).

Lo sci escursionismo è una disciplina impegnativa. In Svizzera non esistono praticamente itinerari segnalati e messi in sicurezza. Gli escursionisti devono quindi essere in grado di valutare da sé il pericolo di valanghe. Per proteggere sé stessi e gli altri, è utile seguire un corso per acquisire le necessarie conoscenze di nevologia e imparare a pianificare accuratamente le escursioni. Agli escursionisti senza esperienza si raccomanda di seguire un gruppo accompagnato da una guida esperta.

Un’app per la pianificazione - Per pianificare al meglio un’escursione, è utile consultare l’app skitourenguru.ch, al cui sviluppo ha collaborato anche l’UPI. L’app valuta il rischio di valanghe su migliaia di percorsi nell’intero arco alpino sulla base dei bollettini aggiornati, della morfologia del terreno e di altri fattori. Un semplice sistema a semaforo indica il grado di pericolo e aiuta a scegliere il percorso con il rischio più basso.

I consigli più importanti per fare sci escursionismo in sicurezza: