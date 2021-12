In vacanza in hotel, ma solo se vaccinati o guariti

ST.MORITZ - Giro di vite nel settore alberghiero. Perlomeno al Kulm Hotel di St.Moritz. Nella struttura a cinque stelle domani la stagione turistica invernale partirà soltanto per persone vaccinate o guarite dal Covid. Una regola che vale sia per gli ospiti che per il personale.

Lo si evince dalla pagina web dell'albergo. «La protezione della sua salute ha la nostra massima priorità» si legge.

Un unicum in Svizzera? Sembra di no. Come riferisce il Blick, sul territorio nazionale si contano infatti altre strutture che hanno deciso di introdurre la cosiddetta regola delle 2G (che sta per “geimpft” e “genesen”, ossia “vaccinato” e “guarito”). Si tratta, per esempio, dell'Ambassador a Zermatt, in Vallese, e del Cube a Savognin, nei Grigioni.