Black Friday e Cyber Monday: la Posta fa un nuovo record

BERNA - La Posta ha raggiunto un nuovo record: nella settimana del Black Friday, dal 22 al 30 novembre scorsi, l'azienda ha infatti spartito e recapitato 7,4 milioni di pacchi. Si tratta di 100'000 pacchi in più rispetto alla Cyber Week del 2020, come si legge in una nota odierna.

«Negli ultimi giorni i nostri collaboratori hanno nuovamente dato prova delle loro capacità» afferma Johannes Cramer, responsabile Servizi logistici della Posta e membro della direzione del gruppo. In media i postini hanno recapitato ogni giorno circa un milione di pacchi, e nei giorni immediatamente successivi al Black Friday e Cyber Monday il loro volume ha addirittura superato il milione.

Nei vari centri pacchi, le spartitrici sono rimaste in funzione fino a ventidue ore al giorno. E il personale ha fatto turni straordinari, anche il sabato. Tutto è andato come previsto, assicura la Posta: non si sono verificati guasti o problemi tecnici. «Nonostante i nuovi volumi record, i nostri servizi sono stabili e i pacchi arrivano a destinazione in tempo» osserva Cramer.

Nel frattempo la Posta si prepara in vista del Natale. Per il 14 dicembre sono attesi i volumi di pacchi giornalieri più elevati della storia: si stima infatti che dovranno essere elaborati fino a 1,5 milioni di spedizioni.