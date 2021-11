Arriva lo SwissPass di nuova generazione

ZURIGO - Chi possiede uno SwissPass riceverà presto una nuova versione. Oltre al cambio di design, la nuova tessera per i trasporti pubblici porta alcune novità, come la possibilità di aprire porte automatiche o pagare gli acquisti.

Alliance SwissPass, che emette la tessera rossa, introdurrà la novità gradualmente a partire da metà dicembre. Chi ha una tessera da almeno cinque anni, ne riceverà automaticamente una per posta. I nuovi clienti riceveranno direttamente quella di ultima generazione.

A balzare all'occhio, si legge in un comunicato odierno di Alliance SwissPass, è in particolare il nuovo design, caratterizzato da un motivo di montagna e da una maggiore robustezza, in modo che non si rompa svolgendo attività come lo sci.

Vi sono però anche novità "invisibili", come la possibilità di aprire porte automatiche. Le aziende che utilizzano la cosiddetta tecnologia Legic, potranno infatti usare lo SwissPass come mezzo di accesso o identificazione.

La tessera dei trasporti sarà anche munita di chip EMV per effettuare pagamenti senza contatto. L'EMV è uno standard di pagamento sviluppato da Europay, MasterCard e VISA. Ma non solo: lo SwissPass in futuro potrà anche aiutare ad accedere su internet in siti con password, grazie allo standard Fido (Fast-Identity-Online-Standard).

La nuova generazione di SwissPass è stata testata da centinaia di dipendenti dei mezzi di trasporto e da varie aziende del settore.