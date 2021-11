Traffico passeggeri nettamente inferiore al 2019

BERNA - Il balzo avanti nella domanda di trasporto ferroviario continua a farsi attendere: complici anche le restrizioni legate alla pandemia, il volume di traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2021 è decisamente inferiore ai numeri registrati nel 2019. Si è invece confermata la tendenza alla ripresa nel trasporto merci.

Nel settore del trasporto passeggeri, l'offerta misurata in chilometri percorsi è stata leggermente ampliata (+3,6% rispetto allo stesso trimestre del 2020, +2,7% rispetto al 2019), indica il rapporto trimestrale del Servizio d'informazione del trasporto pubblico (LITRA) pubblicato oggi.

Tuttavia, lo sviluppo positivo dell'offerta non si riflette sull'utilizzo del treno da parte degli utenti: il calo espresso in persone-chilometri - l'unità di misura utilizzata per indicare la somma dei tragitti percorsi da ogni persona - si attesta al 27% (a 4,02 miliardi) rispetto allo stesso periodo del 2019, e non si prevede una ripresa a breve termine.

Pure le FFS registrano cifre simili: i treni nel traffico regionale e a lunga percorrenza sono attualmente utilizzati in media il 30% in meno rispetto al 2019, scrive LITRA in una nota odierna.

Trasporto merci - Tra luglio e settembre, il traffico merci ferroviario - espresso in tonnellate-chilometri - è invece aumentato dello 0,7% (a 2,95 T-km) rispetto allo stesso trimestre del 2019. In confronto al 2020 - segnato dalla pandemia di coronavirus - la progressione è stata del 5,6%.

LITRA sottolinea che il trasporto ferroviario di merci è diventato complessivamente più efficiente e che la crescita è dovuta soprattutto ai maggiori volumi nel traffico merci attraverso le Alpi.

Nella sua indagine, l'organizzazione ha esaminato le cifre fornite da una quindicina di aziende attive nel trasporto di passeggeri (tra cui FFS, Tilo e BLS), nonché i dati per il trasporto merci di BLS Cargo, DB Cargo, RailCare, FFS Cargo, FFS Cargo International, TX Logistik e WRS.