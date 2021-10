Questo autunno gli svizzeri volano al caldo

BERNA - In diversi cantoni le vacanze autunnali sono già iniziate. In molti altri, non tarderanno ad arrivare. E siccome le condizioni di ingresso sono diventate, in molti Paesi, meno severe, tanti svizzeri hanno deciso di andare all’estero per godersi un po’ riposo. Lo riporta l’operatore online Ebookers. Maiorca, la riviera turca e Dubai sono le mete più gettonate.

Vacanze in città - Anche le destinazioni urbane, dopo una lunga pausa, sono rientrate nella top 10 delle scelte degli svizzeri. Uno sguardo alle principali destinazioni di volo di questo autunno vede Dubai in vetta alla classifica, seguita da Maiorca (Spagna), Heraklion (Grecia), Lisbona (Portogallo), Londra (Inghilterra), Antalya (Turchia), Istanbul (Turchia), Málaga (Spagna), Tenerife (Spagna) e Barcellona (Spagna).

Ritorno alle vecchie abitudini - «Facendo un confronto tra le destinazioni più popolari di adesso con quelle pre-pandemia, colpisce che vi sia molta corrispondenza. Le città erano comunque molto più popolari nel 2019 rispetto a questo autunno», commenta Ebookers. «È interessante che le vecchie abitudini di viaggio stiano riaffiorando», aggiunge Rebecca Murphy, Head of PR di Ebookers. «I viaggiatori svizzeri vogliono esplorare di nuovo il mondo e questa necessità di raggiungere destinazioni precedentemente popolari si riflette nei nostri dati».