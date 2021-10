Nei Grigioni chi si testa in azienda avrà il Covid-pass

COIRA - Il Canton Grigioni permetterà dal prossimo 12 ottobre il rilascio del certificato Covid-19 dopo un test aziendale negativo: l'attestato, valido per 72 ore, si può richiedere tramite la piattaforma easytesting.ch, è gratis fino al 30 novembre e inviato via SMS o e-mail.

Lo comunica oggi l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni, precisando che l'obiettivo è di evitare un sovraccarico nelle strutture di test esistenti durante le vacanze autunnali e della stagione invernale.

Da quando il Consiglio federale ha deciso di estendere l'obbligo del Covid-pass, nei posti dove è possibile farsi testare - farmacie, centri appositi o studi medici - la domanda è infatti fortemente aumentata.

Attualmente nei Grigioni sono circa duemila le aziende che partecipano ai test ripetuti.

Eccezioni per test antigenici rapidi

A partire dal prossimo 11 di ottobre i test rapidi che vengono effettuati su persone asintomatiche, allo scopo di ottenere un certificato, saranno a pagamento. Rimangono gratuiti per le persone che presentano sintomi, per i bambini e adolescenti sotto i 16 anni, per le persone che non possono farsi vaccinare per ragioni mediche e per i visitatori di strutture sanitarie.

I costi per i test con certificato per le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono a carico della Confederazione fino al completamento del ciclo vaccinale, ma entro il 30 novembre 2021.