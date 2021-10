La pandemia ha accelerato la digitalizzazione, noi vogliamo stare al passo con la tecnologia

BERNA - Smart working, didattica a distanza e shopping online: durante i recenti lockdown dovuti alla pandemia, ce la siamo cavata... ma possiamo fare meglio. Ora ben tre quarti della popolazione svizzera vogliono infatti migliorare le proprie competenze digitali. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo della società di consulenza strategia Oliver Wyman.

Insomma, le restrizioni associate alla pandemia hanno accelerato la digitalizzazione, anche in Svizzera. Si rileva tuttavia la necessità di progredire sul piano tecnologico. Nel dettaglio, il 44% degli intervistati (e si tratta in prevalenza di giovani) ha espresso il desiderio di sviluppare ulteriormente le proprie competenze tecnologiche. Per un altro 20% (e in questo caso sono soprattutto persone più anziane) si tratta, invece, sostanzialmente di familiarizzare con le nuove tecnologie.

Della crescente importanza delle tecnologie digitali sono particolarmente consapevoli i lavoratori. Il 62% di questi si dice convito che internet e tecnologie creeranno posti di lavoro. Tuttavia, un partecipante su cinque al sondaggio teme di non riuscire a tenere il passo con la velocità del progresso. Questo vale in particolare per i lavoratori del settore alberghiero, del commercio e della pubblica amministrazione.

«La maggioranza della popolazione svizzera non è più soddisfatta del suo status quo digitale» osserva Nordal Cavadini, partner di Oliver Wyman. «Dopo le esperienze della pandemia, la gente vuole usare di più la digitalizzazione per se stessa e contribuire attivamente alla sua definizione». In quest'operazione - sottolinea l'esperta - dovrebbero fare la loro parte anche i datori di lavoro, qualificando ulteriormente i collaboratori o sostenendo finanziariamente la loro volontà di imparare.