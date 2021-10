Panne tecnica, alcuni dovranno richiedere il Certificato Covid

BERNA - Le persone in possesso di un certificato Covid rilasciato oggi tra le 10.40 e le 11.50 devono richiederne uno nuovo. Si è verificato un problema tecnico e i documenti emessi in questo lasso di tempo non risultano validi.

Vi era un errore di configurazione nella firma elettronica, stando all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il problema riguarda alcune migliaia di certificati, ha precisato l'UFSP all'agenzia Keystone-ATS.

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) ha provveduto a correggere il guasto. L'UFSP assicura che non c'è stato alcun rischio per la sicurezza in nessun momento.

