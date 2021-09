Svizzero a Milano con la Porsche: gli rubano il Rolex

MILANO - Avevano rapinato del Rolex un automobilista che viaggiava su un'auto di lusso svizzera: la polizia ha arrestato ieri pomeriggio a Milano due cittadini italiani, di 41 anni e 40 anni.

Stando a quanto indicano oggi le autorità i due uomini sono stati seguiti dagli agenti della sezione antirapina della squadra mobile milanese a bordo di scooter, nel corso delle indagini volte a contrastare il fenomeno delle rapine di orologi a danno di automobilisti.

Dopo aver percorso alcune vie della zona Sempione e San Siro, i rapinatori hanno individuato la vittima mentre percorreva Foro Bonaparte a bordo della sua Porsche 992 con targa elvetica. Quando la vettura si è fermata nel traffico all'angolo con largo Cairoli, uno dei rapinatori è sceso dallo scooter e il complice a bordo dello scooter ha spostato lo specchietto retrovisore sinistro, permettendo al primo di aprire lo sportello: dopo una violenta colluttazione, l'uomo è riuscito a strappare l'orologio di marca Rolex modello Skydweller, in oro rosa, del valore di circa 45'000 euro, dal polso della vittima, per poi risalire a bordo dello scooter e allontanarsi velocemente con il complice.

Seguiti dai poliziotti, i due malviventi sono stati attesi presso il box dove erano stati custoditi gli scooter che, nel frattempo, era stato scoperto nel corso delle indagini svolte nell'arco di pochi giorni. Non appena rientrati nel box per parcheggiare gli scooter, i due rapinatori sono stati bloccati dagli operanti e trovati in possesso dell'orologio rapinato. Gli agenti della squadra mobile, oltre agli scooter utilizzati con i numeri di telai abrasi, hanno rinvenuto anche diverse targhe adesive false da utilizzare per commettere le rapine.