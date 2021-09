Manifestazioni non autorizzate anti-Covid: Blocher invita i dimostranti alla moderazione

BERNA - L'ex consigliere federale UDC Christoph Blocher ha invitato i critici alle misure anti coronavirus a dar prova di moderazione nelle manifestazioni non autorizzate. La situazione attuale non è così grave da dover trasgredire i divieti, ha detto l'ex ministro della giustizia in un'intervista al programma televisivo SRF "Rundschau" trasmessa oggi.

Dopo la mancata approvazione e l'annullamento ufficiale di una manifestazione prevista domani contro le disposizioni per contrastare il coronavirus a Berna, Blocher ha raccomandato agli oppositori alle misure di rimanere a casa. Ha detto che ci sono situazioni in cui è necessario violare i divieti di manifestazione. Ma questo non è il caso attuale.

Blocher ha anche espresso la sua simpatia per i critici alle misure, come i "Freiheitstrychler". Sono «figli della natura» e hanno un forte «desiderio di libertà». Ora vengono attaccati perché hanno un'opinione diversa, sostiene.