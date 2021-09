Incidente in piscina, muore una bambina di otto anni

BIENNA - Non ce l'ha fatta una bambina di otto anni che ieri era stata trovata priva di sensi in una piscina di Bienne: oggi è deceduta in ospedale, come fa sapere la polizia cantonale bernese.

L'incidente si è verificato ieri poco prima delle 15 nella struttura coperta situata presso il centro congressi della località bernese. La bambina è stata recuperata da alcuni presenti e dal bagnino, che hanno immediatamente iniziato la rianimazione. In seguito è stata trasportata d'urgenza all'ospedale con un elicottero della Rega.

Oggi, come detto, la bambina si è spenta. La polizia ha avviato un'inchiesta per fare luce sull'accaduto.