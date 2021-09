Rubati da un'auto 13'000 franchi destinati ai bambini

Giornalista in formazione

NÄFELS - Nel fine settimana, per raccogliere qualche soldino per le proprie attività, le due associazioni scout Blauring e Pfadi Rauti, di Näfels, hanno gestito un tendone alla sagra locale "Freulerchilbi". Il ricavato, che sarebbe dovuto essere utilizzato per i bambini dei due club, e che ammontava a 13'000 franchi (insieme ad altre riserve), è però stato rubato.

I club hanno ora sporto denuncia alla polizia cantonale, che ha aperto un'indagine a riguardo.

La vicenda ha indignato gli abitanti della cittadina glaronese, che hanno iniziato una raccolta di fondi e donazioni per contribuire a ridurre il buco di 13'000 franchi.

«Che società triste»

Le due società hanno messo «cuore e anima» nel lavoro di volontariato e nella preparazione delle attività. «Per venerdì abbiamo organizzato una serata rock con concerti di varie band», ha raccontato Rahel Lampe, leader dei Blauring Näfels.

Il ricavato del festival sarebbe stato diviso tra le associazioni e destinato ad attività e materiali per giochi e materiali per i bambini, nonché alla ristrutturazione della casa degli scout.

La comunità locale, su Facebook, si è mostrata inorridita: «Sono senza parole, che società triste», si legge tra i commenti. Un'altra utente condivide l'invito a donare alle associazioni: «Siamo felici di quest'iniziativa, è sicuramente di grande aiuto per noi», ha commentato a riguardo la leader del club.

«Non c'era nessuna traccia»

Tutto il denaro della cassa è stato rubato da un furgoncino Volkswagen, tra le 17 e le 18 di domenica.

Uno scippo avvolto anche nel mistero, poiché i soldi erano nascosti in una borsa, in una strada laterale poco frequentata, e «solo in pochi» sapevano che i soldi fossero lì. «Probabilmente qualcuno ci ha visto mettere lì il denaro», ha spiegato Lampe, spiegando che «l'auto era chiusa», e che «non c'era nessuna traccia o indicazione» di un furto, solo «il finestrino leggermente aperto».

La polizia cantonale, che indaga sul caso, ha dichiarato che accetta volentieri qualsiasi segnalazione o testimonianza, mentre tra gli scout, c'è ancora qualcuno che magari spera in un atto di pentimento del ladro, per non perdere i frutti del duro lavoro.