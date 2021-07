Nuovi temporali, nuova allerta

BERNA - In Svizzera il livello di fiumi e laghi è ancora elevato in diverse regioni. E la morsa del maltempo non ha ancora del tutto mollato la stretta.

Non sono passati che una manciata di giorni dai terribili temporali che hanno scosso mezza Europa, che i meteorologi tornano ad annunciarne di nuovi. Da sabato a domenica sono attese infatti importanti precipitazioni che colpiranno in particolar modo la Svizzera interna.

Un'allerta di livello 3 è già stata diramata per diverse regioni e Friburgo, tramite Alertswiss, annuncia possibili esondazioni sulla Broye, sulle rive dei laghi di Neuchâtel, Morat, Gruyere e Schwarzsee. Una misura precauzionale viste le precipitazioni in arrivo.

Stando a Meteonews, nel corso della giornata di sabato continuerà a confluire in Svizzera aria, sebbene calda, via via più umida e instabilmente stratificata. Già in mattinata sono ipotizzabili i primi rovesci e temporali nella Svizzera occidentale e anche in Ticino.

«L'attività temporalesca continuerà a insistere nella prima serata toccando anche le zone pianeggianti - si legge sul sito web Meteonews -. Il potenziale per forti temporali c'è, ma una previsione precisa è impossibile».