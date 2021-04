I dati del Comune spariscono nel cloud

BERNA - Brutta gatta informatica da pelare per Landiswil, piccolo comune di circa 600 abitanti nella regione dell'Emmental bernese: lo scorso 22 marzo, nell'ambito di un trasferimento di informazioni su una soluzione cloud esterna, sono andati persi tutti i dati amministrativi relativi al periodo compreso fra il 4 dicembre e il 21 marzo.

Concretamente questo ha significato che il comune dovrà per esempio ricalcolare i conti annuali: ci vorrà però del tempo e per questa ragione è stata rimandata l'assemblea comunale inizialmente prevista il 26 maggio.

In dichiarazioni riportate dal portale online Bern-Ost, il sindaco Samuel Wittwer (indipendente) ha detto di essersi in un primo tempo parecchio arrabbiato: l'azienda esterna in questione si è però assunta la piena responsabilità dell'accaduto e ha promesso che provvederà anche a risarcire le ore supplementari dei dipendenti comunali chiamati a fare gli straordinari.

In dichiarazioni rilasciate alle Berner Zeitung, Wittwer ha poi aggiunto che per fortuna molto documenti vengono ancora stampati: potranno quindi essere nuovamente scansionati. Inoltre non sono toccati dalla panne i dati fiscali - amministrati a livello cantonale - e quelli dei servizi sociali, che vengono gestiti dal vicino centro di Konolfingen.